Çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler yolda Türkiye İş Kanunu’nda yapılması planlanan düzenlemelerle, çalışma saatlerinde önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Özel Haber

Yurt dışında test edilen esnek çalışma modelinin Türkiye'de de pilot olarak uygulanacağı konuşuluyor.

Çalışma saatlerindeki değişiklikler kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

Çalışanların daha sağlıklı ve dengeli bir iş-yaşam düzenine kavuşabilmesi amacıyla, mevcut durumda haftalık 45 saat olan çalışma süresinin 40 saate indirilmesi öneriliyor.

YOĞUN ÇALIŞANLAR RAHATLAYACAK

Bu düzenleme, özellikle fiziksel ve zihinsel olarak yoğun tempoda çalışan bireyler için büyük bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

Bu değişiklikler, çalışan verimliliğini artırmayı, iş kazalarını azaltmayı ve çalışanların daha fazla boş zaman elde etmesini hedefliyor.

HAFTADA 40 SAATLİK ÇALIŞMA

Ayrıca, bazı meslek gruplarında haftalık 48 saate kadar çıkan çalışma sürelerinin de 40 saate çekilmesi öngörülüyor.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

"Esnek çalışma modeli" ekonomi yöneticileri tarafından da zaman zaman dile getirildi. Çalışanlar, ana hatları daha açıklanmayan bu konudaki gelişmeleri merakla bekliyor.

YURT DIŞINDAKİ UYGULAMALAR

Özellikle Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkeleri, bu konuda dikkat çeken örnekler sunuyor.

Fransa’da haftalık çalışma süresi 35 saat olarak belirlenmişken, Almanya, Hollanda, Norveç gibi ülkelerde bu süre genellikle 35-40 saat arasında değişiyor.

İsveç’te ise altı saatlik iş günü uygulamaları yaygınlaşırken, bu modelin çalışan motivasyonunu artırdığı ve iş performansına olumlu yansıdığı gözlemleniyor.