Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Toplu sözleşme önümüzdeki hafta şekillenecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışma hayatına dair yapılacak çalışmaları aktarırken "temmuz" ayını işaret ederek, başarılı sonuçlar almanın temennileri olduğunu aktardı.

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AK Parti Büyük Ankara Mitingi öncesinde TRT Haber'in canlı yayınında konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili düzenlemeyi gündeme alacaklarını belirtti.

Bakan Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Eğer önemli bir zorunluluk varsa 6 ayda bir yapılan, yoksa yıllık yapılan asgari ücret temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu hesaplara dayanan bir şey." şeklinde konuşarak, daha önce de dile getirdiği asgari ücrete temmuzda zammın yolda olduğuna dair sinyal verdi.

Bilgin'in Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili açıklamalarını da kapsayan ifadeleri şöyle:

EYT meselesi Türkiye’nin 20 küsür yıllık sorunu, bizim parti olarak meydana getirmediğimiz sorunu çözdük. 5 milyon insanı ama ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişiye kadar insanı bu sene içerisinde ilgilendiren bir konuydu. Gittiğimiz her yerde EYT’lilerle konuşuyoruz onların teşekkürlerini alıyoruz. Bir başka konu biz yine Cumhuriyet tarihinde ilk defa gerçekleştirilen olayın altına imza atma fırsatı bulduk. Ben Bakan olduğumda Sayın Cumhurbaşkanımız sizin ilgi alanınız bu konular, getireceğiniz sosyal politikalar toplumumuzu rahatlatacağını biliyorum. Bir an önce belli sorunları çözelim diye konuştuğumuz konuları ele aldık ve bunları arka arkaya çözdük. 60 yıl sonra asgari ücretin uygulamaya konulmasından sonra ilk defa asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Sadece asgari ücreti vergi dışı bırakmadık bütün ücretlerin asgari ücret kadarını vergi dışı bıraktık. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması çalışma hayatının temel meselesidir. Bizim çalışma hayatında unutulmaz isimlerden birisi Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit’tir. İlk toplu sözleşme düzeninin uygulamış olmasıdır.

"Toplu sözleşme önümüzdeki hafta şekillenecek"

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşmenin önümüzdeki hafta şekilleneceğini umduklarını belirten Bakan Bilgin, "Toplu sözleşmede çalışma hayatında emekçilerimizin mutluluğun, ekonomi ve sosyal politikalar entegrasyonunu gerçekleştirmeyi önceliyoruz." şeklinde konuştu.

"Büyümeyi artırarak işsizliği azaltacağız"

Ekonomi yüzde 7 büyüdüğünden 1 milyondan fazla istihdam yaratıldığını aktaran Bilgin, büyümenin istihdamı güçlendireceğini belirterek şöyle konuştu:

Amacımız büyümeyi hızlandırmak ve işsizliği yok etmektir. Genç işsizliği azaltmak için teknoloji eğitimini artırarak, gençlere istihdam yaratmak istiyoruz. Savunma endüstrisi ve iletişim teknolojileri konusunda nitelikli istihdam yaratmak istiyoruz.

"Temmuz ayında 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklileri de tahmin edecek bir rakam belirlenecek"

Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı alanlarla bu rakamın üzerinde maaş alan emekliler arasında makasın açılması için dile getirilen formülün de temmuz ayında yapılacağına dair bilgi verdi:

Kamu çalışanlarına enflasyon farkı ve refah payı verdik. Temmuz ayında bunu tekrar güncelleyeceğiz. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklileri de tahmin edecek bir rakam belirteceğiz.

"Temmuz'da siz bakan mısınız?"

Bakan Bilgin, kendisine katıldığı TV programlarında "Temmuz'da siz bakan mısınız?" diye sorulduğunu belirterek şu notu düştü: