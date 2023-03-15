Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki tüm sorunların çözüleceğini açıkladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiler sorunu ve başka sorunların olduğunu belirterek, hepsinin adım adım çözüleceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği (EYTDER) Genel Başkanı Nalan Esmeray ve beraberindeki heyeti, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda kabul etti.

"Çözmediğimiz hiçbir şey olmayacak"

Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada "Önümüzde çözülmesi gereken çok sayıda dosya var. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz. Çözmediğimiz hiçbir şey olmayacak." dedi.

"Biz bunları seçim için yapmıyoruz"

Sorunların çözümünün seçime yetişme sorularına yanıtladı. Bakan Bilgin, açıklamasının satır arasında sık sık gündeme getirilen, "Bu konu seçime yetişir mi?" diye soranlar olduğunu belirterek, dosyaların seçime yetişmesinin gerekmediğini, zaten seçimi alacaklarını şu sözlerle aktardı:

Bu sorunu da tarihsel olarak ciddi bir adım atarak çözüyoruz. Biz bunları seçim için yapmıyoruz. 'Bu konu seçime yetişir mi?' diye soranlar var. Seçime yetişmesi gerekmiyor zaten seçimi biz alırız. Bazı sorunlar seçimden sonra çözülecek. Çünkü önümüzde çözülmesi gereken çok sayıda dosya var.

"EYT düzenlemesi hayata geçirildi"

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) Türkiye'nin 20 yıllık sorunu olduğunu belirten Bilgin, bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

"Sorunun çözümüne EYT platformları katkı sundu"

Sorunun çözümüne EYT platformlarının da katkılar sunduğunu ifade eden Bilgin, "Meselenin çözülmüş olması çok önemli. Hukuk kuralları geriye doğru işletilmez. Bu mağduriyet fikri de oradan doğmuştu. Hukuka uygun bir düzenlemeyle biz görevimizi yaptık." dedi.

"Önümüzde çözülmesi gereken çok sayıda dosya var"

Bakan Bilgin, çalışma hayatının bütün sorunlarını çözme kararlılığında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

EYT gibi bir sorun çözüldü. Şimdi de Meclis'te geçici işçiler sorunu var. Bu sorunu da tarihsel olarak ciddi bir adım atarak çözüyoruz. Biz bunları seçim için yapmıyoruz. 'Bu konu seçime yetişir mi?' diye soranlar var. Seçime yetişmesi gerekmiyor zaten seçimi biz alırız. Bazı sorunlar seçimden sonra çözülecek. Çünkü önümüzde çözülmesi gereken çok sayıda dosya var. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz. Çözmediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, çalışma hayatında işçi, işveren, devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım hakim olursa sorunlar çözülür. Bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emeklilerini, emekçilerini korumak Anayasal görevidir.

EYTDER Genel Başkanı Esmeray da EYT düzenlemesinin yasalaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenlemenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.