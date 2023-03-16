Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde deprem bölgesindeki yeni istihdam paketine ve çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan (EYT), bölgedeki esnafların tekrar iş hayatına katılmalarına kadar çalışma hayatına ait bilgiler verdi.

"İkinci 25 bin istihdam paketini de bölgede açacağız"

Bilgin, bölgede doktor tedavi katılım payının kaldırıldığını, kısa çalışma ödeneği nakdi destek ücret desteğini sunulduğunu hatırlatarak, bu konuda müracaatların yapıldığını ve ödemelerin başladığını belirterek şu bilgiyi verdi:

Bölgemizin normalleşmesini teşvik edecek tüm önlemleri alıyoruz. Her ihtiyacı karşılamak bizim görevimiz. Bölgedeki en büyük sorun istihdam sorunu. İlk aşamada 25 bin yeni istihdam gerçekleştirdik. Valilik organizasyonu ile yürüyor. Geliri olmayan aileler tespit edilerek ikinci 25 bini de bölgede uygulamaya sokacağız. İkinci 25 bin istihdam paketini de bölgede açacağız.

"EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak"

Bakan Bilgin, konuşmasında EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacağını ve gecikmelerde gerekli ödemelerin yapılacağını aktararak şöyle konuştu:

EYT sorunu çözüldü. Sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgede deki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak. Kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır.

"Çalışma hayatının canlanması için gereken destekler verilecek"

Bakan Bilgin, verilen desteklerle ilgili bilgi aktararak, Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal devlet olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda şu açıklamada bulundu: