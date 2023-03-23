Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkartıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirmeyi Twitter adresinden duyurdu.

Haber Merkezi

Ocak ayında asgari ücret çalışmaları sırasında 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilen emekli maaşı şimdi de 7 bin 500 TL'ye çıkartıldı.

Bakan Bilgin çalışmayı müjdelemişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türkiye Emekliler Derneği’ni (TÜED) ziyaret ederek Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ile görüşmüş ve burada, en düşük emekli maaşı ve emeklilerin aldığı bayram ikramiyelerini birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmanın müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Dün akşam, bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkartıldığını açıkladı.

Bakanlık sayfasından duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı en düşük maaşta yapılan iyileştirmeyi “En düşük emekli maaşını 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 TL’ye çıkarıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." diyerek paylaştı.