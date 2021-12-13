Cam sektörü, yıl sonunda 1,3 milyar dolar ihracatı hedefliyor

Cam sektörü bu yılın sonunda 1,3 milyar dolar ihracat hedefini ortaya koydu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) ev sahipliğinde düzenlenen sektör toplantısında bir araya gelindi.

TurkishGlass markasıyla dünyaya açılan Türkiye cam sektörünün, 2021 yılı sonu itibarıyla geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25 artış ile yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceği açıklandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı R. Tuna Turagay'ın katıldığı toplantıya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumru ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

“İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumru, Birlik tarafından oluşturulan ‘TurkishGlass’ markasıyla dünya genelinde faaliyet gösteren ve mimari camlar, cam ambalaj ve cam ev eşyası iş alanlarının tümüne hizmet veren cam sektörünün 2021 yılsonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 25 artış ile toplamda 1,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağını açıkladı.

"175 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Kumru, “Türkiye genelinde temel cam üretimi yapan 29 tesis ve bu ürünleri işleyerek katma değerli ürün haline getiren 10 binin üzerindeki firma ile toplamda 50 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir sektör konumundayız. Sektörümüz 175 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Cam sektörü olarak genel ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 25 artarken, bu oran emniyet camları, yalıtım camları, ayna gibi işlenmiş camlarda ise yüzde 40’a ulaştı.” dedi.