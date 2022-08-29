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    Çanakkale Köprüsü'nün yapımını üstlenen grup dünya listesine girdi

    ENR dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli sayısında açıklanan listesinde Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletmesini üstlenen DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ödüllendirildi.
    • 29.08.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 16:25
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    Çanakkale Köprüsü'nün yapımını üstlenen grup dünya listesine girdi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, küresel değerlendirmelere konu oldu.

    Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletmesini üstlenen DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi, dünya inşaat sektörünün referans dergisi ENR'de "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer aldı.

    Planlanandan 1,5 yıl önce 4 yıllık sürede tamamlayan ortak girişimin üyeleri, dünya inşaat sektörünün listesinde yer aldı.

    Çanakkale Köprüsü nün yapımını üstlenen grup dünya listesine girdi #1

    Türk şirketlerinin dünya listesindeki sıralaması

    AA'nın haberine göre, ENR’ın 2022 yılı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin ortak yüklenicileri Limak 50. ve Yapı Merkezi 58., Projenin Güney Koreli ortakları DL E&C 94. ve SK ecoplant ise 49. olarak sıralandı.


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