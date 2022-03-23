Çanakkale ve Sinop'ta arazi toplulaştırması yapılacak

Zaman zaman topraktan daha çok verim alabilmek için yapılan çalışmalar sürüyor. Bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına dair çalışma kararı alındı.

Çanakkale ve Sinop'ta arazi toplulaştırılması çalışmaları yürütüldü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÇANAKKALE BİGA İLÇESİ'NDE 8 KÖYDE ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI OLDU

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'nin Biga ilçesinde belirlenen 8 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Söz konusu köyler Danişment, Göktepe, Karantı (Gündoğdu), Gürçeşme, Balıklıçeşme, Kozçeşme, Hisarlı ve Selvi olarak belirlendi.

SİNOP'TA ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMAYA GİDİLDİ

Resmi Gazete'de yayınlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Sinop'taki enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, "154 kV Hamsi RES-Boyabat TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.