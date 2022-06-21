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Çanakkale’de balık fiyatları arttı
Balık av sezonu sonlandıktan sonra balık avlamak amatör teknelerce devam ediyor. Denizlerde kapanan av sezonu ile birlikte daha az çıkartılan balık fiyatları da artmaya başladı.
- 21.06.2022 - 08:41
- Güncelleme : 21.06.2022 - 08:50
Balık sezonu 15 Nisan'da bitti. Balık neslinin üremesi için verilen bu arada olta balıkçıları ve amatör tekneler balık nesline zarar vermeden avcılığı devam ediyor.
Levrek 160 lira
Çanakkaleli balıkçılar balık fiyatlarının bu aralıklarda devam edeceğini belirtirken, halde sardalya 70, jumbo karides 250, kolyoz 70, yeşil istavrit 80, çipura 150, levrek 160 liradan satılıyor.
"Fiyatlar bu aralıkta devam eder"
İHA'nın haberine göre,
Balıkçı Onur Yiğit, “Balık fiyatları yükseldi. Sardalyanın kilosu şu anda 60-70 lira arasında değişiyor. Fiyatlar bu aralıklarda devam eder diye düşünüyorum.” dedi.
Çanakkale’de balık fiyatları arttı VİDEO