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Çanakkale’de balık fiyatları arttı

Çanakkale’de balık fiyatları arttı

Balık av sezonu sonlandıktan sonra balık avlamak amatör teknelerce devam ediyor. Denizlerde kapanan av sezonu ile birlikte daha az çıkartılan balık fiyatları da artmaya başladı.