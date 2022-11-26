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    Çanakkale'de lüfer ve palamut cep yakıyor

    Balık bol olsa da Çanakkale’de olta ile tutulan denizlerin prensi lüfer kilosu 350 liradan satılıyor.
    • 26.11.2022 - 16:51
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    Çanakkale'de lüfer ve palamut cep yakıyor

    Çanakkale’de havaların geç soğuması sebebiyle akımı geciken lüfer olta ile tutulurken, kilosu 350 liradan satılıyor.

    Palamut ise normalde tanesi 35, 3 tanesi 100 liradan satılırken, sezon sonuna gelindiği için şu anda tezgahlarda tanesi 80 ile 90 lira arasında satılıyor.

    Çanakkale'de balık halindeki balıkçı tezgahlarında balık bolluğu yaşanıyor.

    "Lüferin fiyatı düşecek"

    İHA'nın haberine göre, Çanakkale'de balık hali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, “Lüferde beklenen akım gerçekleşmedi. Geç kaldı. Onun için fiyatları çok yüksek. Lüferin kilosu şu anda 350 lira. Havalar yeni yeni soğumaya başladı. Lüferin fiyatının da ilerleyen günlerde düşeceğini tahmin ediyoruz.

    Lüfer diye sarıkanat satılıyor

    Piyasada lüfer diye satılan balıklar var. Onlar da sarıkanat, kilosu 200 liradan satılıyor.” dedi.

    Çanakkale de lüfer ve palamut cep yakıyor #1

    Çanakkale de lüfer ve palamut cep yakıyor #2

    Çanakkale de lüfer ve palamut cep yakıyor #3

    palamut

    palamut


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