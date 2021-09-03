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    Çanakkale’de lüferin kilosu 150 liraya satılıyor

    Balık avlanma sezonu açıldı. Vatandaş balık yemeğe hazırlanıyorken karşısına çıkan fiyatlarla geri adım attı. Lüfer fiyatı vatandaşın beklentisinin üzerinde kaldı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 12:33
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    Çanakkale’de lüferin kilosu 150 liraya satılıyor

    Çanakkale'de 1 Eylül Çarşamba günü denizlerde 6 aylık aradan sonra açılan av sezonunun 3’üncü gününde lüferin kilosunun 150 liradan tezgahlarda yerini alması vatandaş üzerinde hayal kırıklığı yarattı.

    TEZGAHLARDA SARDALYE 40 VE ÇİPURA 60 LİRADAN SATILIYOR

    Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde balık tezgahlarında sardalye 40, kolyoz 40, sarpa 20 ve çipura 60 liradan satılırken, denizlerin lezzetiyle ünlü balığı lüferin kilosu 150 liradan alıcısını bekliyor.

    Bereketli bir yıl beklediklerini ifade eden balıkçı Öznur Büyüksütçü, “Bu sezon beklentimiz balıkların bol olması ve vatandaşların uygun fiyata balık yemesi. İnşallah bol ve bereketli bir mevsim geçiririz." dedi.

    Çanakkale’de lüferin kilosu 150 liraya satılıyor #1

    VATANDAŞLAR, FİYATINDAN DOLAYI LÜFERİ TERCİH ETMİYOR

    Tezgahlardaki balık çeşitliliğinden memnun olan vatandaşlar, lüferin fiyatını yüksek buldukları için başka balıklara yöneldiklerini ifade ediyor.

    Çanakkale’de lüferin kilosu 150 liraya satılıyor #2

    Çanakkale’de lüferin kilosu 150 liraya satılıyor #3

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