Çanakkale'nin asırlık lezzeti 'Bayramiç helvası' tescilleniyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin 1800’lü yıllardan bu günlere ulaşan geleneksel lezzeti tahin helvası için coğrafi mahreç işareti tescil çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin adı ile anılan ilçe halkının ve aslında tüm Türkiye'nin beğenerek yediği helva, geleneksel anlamda düğünlerde gelinlere ve sağdıçlara özel ambalajıyla hediye ediliyor.

Adı Bayramiç ile özdeşleşen tahin helvasının geçmişi 1800’lü yıllara dayanıyor. Türklerin Bayramiç’e 1400’lü yıllarda yerleştikleri ve bu yıllardan itibaren yetiştirmeye başladıkları susamlar, Kazdağları’nın iklim değerleriyle sağladığı avantajla ayrı bir yağ oranı ve lezzete sahip. Susam ise bu lezzeti dönüştürüldüğü tahin helvasına veriyor. Bayramiç’in tahin helvası da asırlardır bu lezzetini koruyor.

İlçede halen birçok kişi tarafından üretilen helvalar, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

"SUSAM, BAYRAMİÇ'İN KÜLTÜRÜNDE VAR"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu, Bayramiç helvasının emsalsiz bir tada ve tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek “Üreticilerimiz ve köylülerimiz bunu yıllarca dibeklerde döverek böreklerinde ve çöreklerinde kullanmışlar. Susam böylelikle Bayramiç’in kültürüne yerleşmiş. Bayramiç’in 1902 yılında ilçe olmasıyla küçük atölyelerde ve imalathanelerde üretilen helvalar Bayramiç helvası adıyla anılmaya başlamış. Bu aşamada bunun ustalığı da gelişmiş. Susamları işleyebilecek, hangi kıvamda nasıl helva yapılacağını değerlendirebilecek ustalar Bayramiç helvasını ticarete dökmüş. Daha sonra ticaretin gelişmesiyle Çanakkale ve Balıkesir civarında bu helva aranır ve beğenilir duruma gelmiş. O günden itibaren Bayramiç’te tahin helvasının üretimi artmış durumda.” dedi.

MEHMET AKİF ERSOY HATILARINDA YER VERMİŞ

Tahin helvasının son dönemlerde fabrikasyon aşamasına ulaştığını ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil dünyanın çeşitli yerlerine ihracatının yapıldığını da söyleyen İbrahim Çobanoğlu şöyle konuştu:

“Bayramiç Kaymakamımız Sercan Gökdemir, bu helvanın tarihini ve lezzetini tescil ettirmek için çalışma başlattı. Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru aşamasındayız. Bununla ilgili belgeleri toplamak için beni görevlendirdi. Bu görev dahilinde kayıtlı ya da sözlü ne bilgi varsa topluyorum. Üreticilerden de bilgileri alıyorum. Ankara Gıda Güvenliği Enstitüsü’ne helva numunelerimizi gönderdik. Burada fiziksel ve kimyasal olarak tahlilleri yapılacak ve helvamızın farklılığı ortaya konacak. Hemşehrimiz ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç’te çocukluğunun geçtiğini biliyoruz. Hatıralarında değişik vesilelerle Bayramiç helvasıyla çocukluk yıllarından itibaren tanıştığını ve çok beğendiğini defalarca anlatmış. Bu bilgiler ışığı altında biz de İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100’üncü yılı olan 2021 yılında ilçemizden bu değerini tescil ettirerek, milli şairimizin aziz hatırasına atıfta bulunmak istiyoruz.”

DÜĞÜNLERDE GELİN KIZLARA VERİLİRDİ

Çobanoğlu, Bayramiç’in kültürel sembolleri bulunduğunu da belirterek, “Bütün düğünlerde bu helvalar gelin kızlara ve sağdıçlara özel yapılmış halde gider. Bayramiç halkı da her çarşamba pazarda helva ekmek yemeden Bayramiç’ten ayılmazdı. Bu helvanın tat ve lezzetinin yanında Bayramiç halkının sağlığına da katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da gelecek yıllarda çalışmalar yapacağız.” dedi.

“DEDEDEN KALMA MESLEK”

Bayramiç'te tahin helvası üretimi yapan Hüsnü Şenol (67), ilçede helvacılığın 1800'lü yıllardan itibaren var olduğunu ifade ederek, "Bunu büyük dedem Helvacı Süleyman'ın Avunya'dan gelip Bayramiç'te helvacılık yapmaya başlamasından biliyoruz. Biz de bu işe devam ediyoruz. O zamanlar çocuklar tatlıya çok meraklı ama tatlı çeşidi de yok. İmalathanelerde tatlı yoğrulurken gelen çocuklara helva ikram ediliyormuş. Milli şairimiz Mehmet Akif de hatıralarında, 'Ben Bayramiç'te yediğim helvanın tadını hala unutamıyorum' diyor. Belki de Mehmet Akif'e o helvayı büyük dedem Helvacı Süleyman ikram etti ve o da tattı. Büyük dedemin ardından dedem Hüsnü Şenol, babam Mustafa Şenol ve amcam Süleyman Şenol bu işe devam etmiş. Şu anda da ben bu işi yapıyorum. Benden sonra da inşallah kızım Ege Şenol bu işi devam ettirecek." dedi.