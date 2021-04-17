Çanakkale'ye özel 'Bayramiç beyazı' AB tarafından tescillendi

Bugün Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği'nde tescillendiği haberini vermiştik. Aynı doğrultuda bir haber de Çanakkale'den geldi. Bayramiç beyazı da Avrupa Birliği'nde tescillendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin "Bayramiç beyazı", Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu.

KAZDAĞLARI'NIN ENDEMİK BİTKİSİ

Bayramiç’te Kazdağları’nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli nektarini "Bayramiç beyazı", 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor. Ürün, yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor.

ÜRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ TESCİLİ 2013'TE YAPILMIŞTI

2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Büyük kentlerde yaşayanların lezzeti nedeniyle vazgeçmediği Bayramiç beyazı, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

"SIRADA PAKETLEME VE AMBALAJLAMA İŞLERİ VAR"

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç beyazına Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almak için de başvurumuzu yapmıştık. 16 Aralık tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan yayınlandı. 3 aylık sürede itiraz olmadı ve Bayramiç beyazı uluslararası normlarda belgesini almış oldu. Bundan sonra Bayramiç beyazının paketleme, ambalajlama ve yönetimsel işlevini yapmak zorundayız. Coğrafi işaret almakla mesele bitmiyor." dedi.

"ÜRÜNÜN TANINABİLİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Bayramiç beyazının satışından çok tanınabilirliğinin önemli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Avrupa'da çok değişik seminerlere çağrılıyoruz. Ama Bayramiç Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odası olarak çağrılmıyoruz. Bayramiç beyazı coğrafi işaretli bir ürün olduğu için çağrılıyoruz. Avrupa'da coğrafi işaretler çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Amacımız farkındalık yaratıp üreticinin daha fazla para kazanması. İnsanlar beyaz nektarin yiyebilir ama Bayramiç beyazının tadı farklıdır. Bugün Bayramiç beyazı ile beyaz nektarini ayıran özellikler vardır. Bunun laboratuvar analizleri, tahlilleri, üniversite hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalarla mevcuttur.





"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN DAHA KALİTELİ"

Açıkçası coğrafi işaretli ürün daha kaliteli bir üründür. Sürdürülebilir bir tarımla yapılan üründür." dedi.