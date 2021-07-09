Çankırı'da bıçak bileme ustalarının Kurban Bayramı yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kesimlerinde kullanacakları bıçakları bileme ustalarına emanet etmeye başladı.

Çankırı’da Kurban Bayramı’na hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinde körelen bıçak ve satırları biletmek için bıçakçılarda yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar eski bıçaklarını bileme makinesinde keskinleştirmeyi tercih ediyor. Ustalar, vatandaşlara bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

"SON 3-4 GÜNE SIKIŞTIRIYORLAR"

Yaklaşık 70 yıldır sektörde olan Uğur Sezgin, "Yaklaşık 70 yıldır bıçakçılık yapmaktayız. Ara ara yoğunluğumuz oluyor. Genelde son 3-4 güne sıkıştırıyorlar. O da biraz aceleye geliyor. Zaman zaman uyarıyoruz erken gelmeleri için ama yine geç getirenler oluyor. Kurbanda bizim müşterimiz kurban kesecekse kurban bıçağı yani yapacağı işe göre bıçak vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.

BIÇAĞIN AMACINA UYGUN OLMASI GEREKLİ

Amaca uygun olması lazım. Elimizde çok çeşitli bıçak var. Bıçağın arkasında duracak insanlardan alınması lazım. Belirli bir muhatabı olması lazım." dedi.

"KALİTELİ BIÇAK ÇELİK OLMALI"

Sezgin, "Kaliteli bir bıçak çubuk çelik olmalı. Genelde ahşaplar yasaklandı, plastik sap kullanılıyor.





BIÇAK MARKALARINA DİKKAT

Bir de markalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bıçak bileme ücretleri ise bıçak 3, satır ise 5 lira. Yaklaşık 3 yıldır zam yapmadık. İyi bir kurban bıçağı 50 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çeşitleri var." şeklinde konuştu.