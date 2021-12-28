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    Çankırı'da mercimek 3 farklı markette 3 farklı fiyatta satılıyor

    Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde, marketlerde gıda fiyatlarıyla ilgili denetimde marketler arasındaki fiyat farklılığı dikkati çekti.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 19:16
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    Çankırı'da mercimek 3 farklı markette 3 farklı fiyatta satılıyor

    Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, zabıta ekipleriyle beraber marketlerde denetimde bulundu.

    Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerindeki etiket fiyatlarını inceleyen ekipler, fiyatlara ilişkin rapor hazırladı. Denetim kapsamında işletmeciler ve market müdürleriyle de bir araya gelen Özcan, etiket fiyatlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

    "MERCİMEĞİN KİLOSU 3 FARKLI MARKETTE 12, 22 VE 43 TL"

    Özcan, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Sizlerden ricam, alışverişlerinizi yaparken tüm marketlerin fiyatlarını kontrol etmeniz. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse ilçemizde mercimeğin kilosu 3 farklı markette 12, 22 ve 43 TL olarak fiyat etiketine yansımakta ve birçok üründe marketler arasında fiyat farkları bu şekilde devam etmektedir. Bizler Şabanözü Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri tek tek değerlendirerek, düzenli olarak marketlerde denetimi gerçekleştireceğiz"

    Çankırı da mercimek 3 farklı markette 3 farklı fiyatta satılıyor #1

    Çankırı da mercimek 3 farklı markette 3 farklı fiyatta satılıyor #2

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