Cari denge, ihracat, turizm ve yapısal reformlar ile iyileşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporuna göre; cari denge, ihracattaki artış, turizmdeki kısmi toparlanma ve yapısal reformlar ile iyileşme eğilimi taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Maliyesi Raporu'na göre, gelecek dönemde güçlü mal ihracatı, altın ithalatındaki normalleşme, seyahat gelirlerinde beklenen kısmi iyileşme, ılımlı kredi büyümesi ve yapısal reformların cari dengeye olumlu yansıması bekleniyor.

Dış ticaret hadlerindeki bozulmaya rağmen güçlü mal ihracatı, altın ithalatındaki normalleşme, seyahat gelirlerinde beklenen kısmi iyileşme, ılımlı kredi büyümesi ve yapısal reformların, gelecek dönemde cari dengeyi olumlu etkilemesi, yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 3 civarına gerilemesi öngörülüyor.

GEÇEN YIL İHRACATIN SEYRİ

Geçen yılın ikinci yarısında hem Türkiye'de hem de dünyada normalleşme süreci ve alınan tedbirler ile ihracat toparlanarak, yılı 169 milyar 600 milyon dolar seviyesinde kapattı. İthalat ise güçlü iç talep ve yüksek altın ithalatının da etkisiyle 219 milyar 500 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 49 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatı 186 milyar 700 milyon dolara ulaşırken, 2021 yılında altın ithalatında ve reel ithalatta yavaşlama olmasına rağmen ithalat fiyatlarında gözlenen artış sonucu yıllıklandırılmış ithalat bu dönemde 233 milyar 100 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 46 milyar 400 milyon dolar oldu.

Bu doğrultuda, 2021 yılı genelinde mal ihracatının önemli artış kaydederek 200 milyar doların üstünde tarihi yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANININ 2021 YILINDA YÜZDE 3'E İNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Salgın nedeniyle geçen yıl seyahat kısıtlamaları ve salgının seyrine ilişkin belirsizlikler nedeniyle turizm gelirlerinde büyük düşüşler görülürken, mal ihracatı ve turizmdeki zayıf görünüme ek olarak güçlü ithalat talebi nedeniyle cari işlemler açığı 2020 yılında 37 milyar 300 milyon dolarla milli gelirin yüzde 5,2’si olarak gerçekleşti. Cari işlemler açığı 2021 yılının ilk çeyreğinde ise mal ihracatının güçlü seyrine rağmen seyahat gelirlerindeki düşüş ve güçlü ithalat fiyatları nedeniyle yıllık bazda 36 milyar 200 milyon dolar oldu.

Öte yandan, salgının gidişatına bağlı olarak küresel düzeyde alınabilecek kapanma tedbirleri, aşılamanın yaygınlığı ile hızına ilişkin belirsizlikler ve uluslararası emtia fiyatlarındaki artış eğilimi cari işlemler dengesi üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.

Böylece cari işlemler açığının, milli gelire oranının 2021 yılında yüzde 3 civarına gerilemesi bekleniyor.

ALTIN İTHALATI SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Hükümet tarafından altın ithalatının azaltılmasına yönelik çalışmalar meyvelerini verirken, 2020 yılının Ağustos ayında 44,6 tona ulaşan altın ithalatı geçen yılın sonuna doğru yavaş bir düşüş gösterdi.

Bu yılın şubat ayında yapılan düzenlemeler ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Borsa İstanbul üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılması mümkün hale getirilirken, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerinin takibine yönelik yeni düzenlemeler uygulamaya alındı. Böylelikle alınan tedbirler sayesinde bu yılın ilk aylarından itibaren hızlı bir azalma görülen altın ithalatı şubat ayında 9,5 tona kadar geriledi.

Altın ithalatındaki düşüşün cari dengeye olumlu yansımalarının gelecek aylarda daha da belirginleşeceği öngörülüyor.

CARİ DENGENİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HEDEFLENEN MAKRO EYLEMLER

Bu kapsamda, cari işlemler açığını azaltmak üzere hükümet tarafından, Ekonomi Reform Programı'nda yer alan kapsamlı yapısal politikalar da hayata geçirilecek. Üretim çeşitliliğini ve derinliğini artıran, inovasyonu, rekabetçiliği ve verimliliği odağına alan politikalarla cari dengenin iyileştirilmesi, büyümenin finansmanında da dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.