Cari işlemler hesabı eylülde 2,9 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 966 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı.

Buna göre, bir önceki yılın eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 2 milyar 966 milyon dolar açık kaydetti.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 164 milyon dolar oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 6.656 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 6 milyar 807 milyon dolar fazla verdi.

Net gelir, 4 milyar 558 milyon dolar oldu

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 324 milyon dolar artarak 6 milyar 83 milyon dolara yükseldi.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 743 milyon dolar artarak 4 milyar 558 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kalemi

Birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 12 milyon dolar azalarak 947 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın eylül ayında 45 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 5 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 488 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 3.373 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 522 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

729 milyon dolar net artış

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 1 milyar 132 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 111 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 380 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 349 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 729 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde azalış

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 107 milyon dolar ve 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 336 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 656 milyon dolar net azalış gözlendi.