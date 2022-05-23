Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi arttı

TCMB, mayıs ayı piyasa katılımcıları anketini açıklandı. Bu ankete göre cari yıl sonu enflasyonu yüzde 57,92, 12 ay sonrası yüzde 33,28 ve 24 ay sonrası yüzde 19,54 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, bu anket döneminde yüzde 33,28 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri yüzde 33,28

2022 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,75 olasılıkla yüzde 31,00 – 34,99 aralığında, yüzde 17,60 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 38,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,05’inin beklentilerinin yüzde 31,00 – 34,99 aralığında, yüzde 19,05‘inin beklentilerinin ise yüzde 35,00 - 38,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri yüzde 19,54

2022 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,17 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 19,93 olasılıkla ise yüzde 22,00 – 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,77’sinin beklentilerinin yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 25,64‘ünün beklentilerinin ise yüzde 18,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz Beklentileri yüzde 14,00

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri 17,57 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 büyüme beklentisi yüzde 3,3

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 büyüme beklentisi yüzde 4

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.