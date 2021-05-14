Çarşamba Ovası’nda sebze üretimini geriledi

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, Çarşamba Ovası’nda fındık ve kivi dikimi arttığı için ve sebze üretiminde gerileme yaşandığını aktardı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yetiştirilen ürünlere ilişkin bilgiler veren Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "İlçenin geneline baktığımızda fındığın fazla olduğunu görüyoruz. Kivi de son dönemde artarak devam ediyor." diye konuştu.

MEYVE YETİŞTİRİLEN ALANLAR EN AZA İNDİ

Diğer ürünlerin alanda ne kadar yetiştirildiği noktasında konuşan Başkan Aydemir şu bilgileri verdi: "Fasulye çeşitlerinden, barbunya, taze, boncuk, Ayşe kadın. Biber çeşitlerinden, dolma, çarli, kapya, salçalık, turşuluk, üçburun. Domates çeşitleri, salkım, sefirah, sakalık, hıyar, ıspanak, brokoli, kabak, karnabahar, karpuz, karpuz, kavun, lahana, marul, maydanoz, patlıcan, pazı, pırasa, roka, sarımsak, soğan yetiştirilen alanlar 10 bin 216 dekarlık bir alandır. Arpa, ayçiçeği, buğday, çeltik, mısır (dane, silaj), ryegrass (süt otu), soya, şeker pancarı, tritikale, yem bezelyesi, yonca, yulaf 75 bin 935 dekarlık bir alanda yer alırken armut, ayva, ceviz, çilek, elma, erik, kiraz, kivi, mantar, nektarin, salep, şeftali, Trabzon hurması ise 6 bin 202 dekarlık bir alanda yetiştiriliyor.”