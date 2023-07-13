Çay alım yer ve zamanı açıklandı! ÇAYKUR'un 49 fabrikasında 24 saat alım yapılacak Çay alımı için alım noktaları ve çalışılan saatlere ilişkin bilgi verildi. Üreticiler, istedikleri saatte direkt bağlı bulundukları fabrikalarına yaş çay satışı yapabilecek.

AA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 49 fabrikasında 24 saat esasına göre yaş çay alımı yapacağını duyurdu.

ÇAYKUR, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 206 bin 625 üreticiden, mesai saatleri içerisinde randevulu sisteme göre 3 bin 2 çay alım evinde ikinci sürgün yaş çay alımlarına 4 Temmuz'da başladı.

Yeni uygulama ile üreticiler, istedikleri saatte çay cüzdanlarının kayıtlı olduğu fabrikaya çaylarını teslim edebilecek.

Bugüne kadar 17 bin 133 ton yaş çay alımı yapıldı

Bugüne kadar 17 bin 133 ton yaş çay alan ÇAYKUR yetkilileri, bölgedeki 49 yaş çay fabrikasında 24 saat esasına göre yaş çay alımı yapılmasına karar verdi.

Kayıtlı üreticilere 2. sürgün alımlarının devam ettiği bildirildi

ÇAYKUR'dan kayıtlı üreticilere gönderilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

2. sürgün alımlarımız devam etmektedir. Üreticilerimiz istedikleri saatte direkt bağlı bulundukları fabrikalarına da yaş çay satışı yapabileceklerdir.