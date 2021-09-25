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    Çay bahçelerinin budanması projesi 7 yıl uzatıldı

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, yaş çay bahçelerinin gençleştirilmesi kapsamında budamalara 7 yıl daha devam edileceğini bildirdi.
    • AA
    • 25.09.2021 - 03:50
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    Çay bahçelerinin budanması projesi 7 yıl uzatıldı

    ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 1/10 oranında çay bahçelerinin budama projesinin bu yıl itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

    Projenin devamı için ilgililerle görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Çay bahçelerinin gençleştirme budama işlemlerinin devam etmesini hem çay sektörünün hem de çay üreticilerimizin menfaatine olduğunu düşünmekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar ve bakanlığımızın bilgisi dahilinde 2022 yılından itibaren 1/7 oranında gençleştirme budama işlemleri devam edecektir."

    7 YIL SÜRECEK

    Alınan kararın ülkeye ve bölgedeki bütün çay üreticilerine hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, 7 yıl sürecek çaylık alanları gençleştirme projesinin kalite üzerinde katkısı olacağı belirtildi.

    Çay bahçelerinin budanması projesi 7 yıl uzatıldı #1

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