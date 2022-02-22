Çay ihracatı ocak ayında 1,4 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 2022 yılının ilk ayında yapılan 1 milyon 451 bin 816 dolarlık çay ihracatı 1,4 milyon dolarlık kazanca dönüştü.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ocak ayında 53 ülkeye 568 ton çay ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 1 milyon 451 bin 816 dolar kazanç sağlandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Almanya, İngiltere ve Hollanda en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Türkiye'den 2022'nin ilk ayında Almanya'ya 277 bin 298 dolarlık, İngiltere'ye 234 bin 240 dolarlık ve Hollanda'ya da 174 bin 293 dolarlık çay satıldı.

DÜNYA GENELİNDE ÇAY ÜRETEN İLK 19 ÜLKE ARASINDA

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'nin, dünya geneline çay üreten ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını söyledi.





"ÇAY İHRACATINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Yılın ilk ayında ihracata 1,4 milyon dolarla başladık ama bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"ÇAY İTHAL EDEN ÜLKELERE DE İHRACAT YAPILMASI GEREKİYOR"

Dünyada en çok çay ithal eden ülkelere de ihracat yapılması gerektiğine dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Amerika, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri, hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Hedef pazar tüketici alışkanlıklarına uygun yeni inovatif ürünlerin geliştirilmesi ve çayın bölgede var olan endemik bitkilerle harmanlanarak çeşitlendirilmesi ile ihracat potansiyelimizin daha da artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda da ihracat potansiyelimiz ve ülke çeşitliliğimizi artırmak için çalışıyoruz."