Çay ihracatından 6 ayda 10 milyon dolar gelir elde edildi

Türkiye, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen çay ihracatından 10 milyon 282 bin 445 dolar gelir elde etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Ocak-Haziran 2021 döneminde 108 ülkeye 2 bin 587 ton çay ihraç edildi.

Söz konusu ihracattan 10 milyon 282 bin 445 dolar gelir sağlandı. Belçika, Almanya, ABD, Fransa, Hollanda ve KKTC çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

BELÇİKA'YA 4.4 MİLYON DOLARLIK ÇAY SATIŞI YAPILDI

Bu dönemde Belçika'ya 4 milyon 491 bin 611, Almanya'ya 1 milyon 72 bin 312, ABD'ye 598 bin 256, Fransa'ya 446 bin 891, Hollanda'ya 444 bin 34 ve KKTC'ye 423 bin 124 dolarlık çay satıldı.

Yılın ilk 6 ayındaki çay ihracatı ile 1.882 ton çay karşılığı 7 milyon 528 bin 457 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda ve değerde yüzde 37'lik artış sağlandı.

EN FAZLA ÇAY İHRACATI RİZE’DEN

Türkiye'nin çay ihracatının 5 milyon 882 bin 216 dolar kazandıran 1.663 tonluk kısmı, Rize'den gerçekleştirildi.

“YILIN İKİNCİ YARISINDA İHRACAT DAHA ÜST RAKAMLARA ULAŞACAK”

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk çayı ihracatında 2021'nin ilk yarısının güzel rakamlarla kapatıldığını, yılın ikinci yarısında da ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitli olduklarını söyledi.