ÇAYKUR, 1.365 mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 49 fabrikada çalıştırılmak üzere bu yıl 1.365 mevsimlik işçi alınacağı ilan edildi.

AA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR) bir açıklama yapılarak talep edilen işçi sayısı, aranan özellikler ve başvuru noktaları açıklandı.

İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları faaliyete geçti

Yapılan açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.

Fabrika sayısı 49'a yükseldi

Yapılan çalışmalarda yeni iki fabrika ile fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edildi.

Elemanların görev dağılımı

Açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1.041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.

Alımlar, İŞKUR üzerinden gerçekleşecek

Açıklamada, alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği kaydedilerek, internet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvurularının yarın başlayacağı ve 3 Nisan Pazartesi sona ereceği bildirildi.

İkametgah şartı var

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.