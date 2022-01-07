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    ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alıyor

    Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2022 yılında 630 mevsimlik işçi alınacağını bildirdi.
    • AA
    • 07.01.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 13:32
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    ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alıyor

    Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2022 yılında 630 mevsimlik işçi alınacağını söyledi.

    "EMEKLİ OLAN İŞÇİ SAYISI KADAR İŞÇİ ALIMI YAPILIYOR"

    Alim, "ÇAYKUR olarak Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısıyla son yıllarda yaptığımız gibi 2022 yılında, 2021 yılında emekli olan işçi sayısı kadar işçi alımı yapmaktayız.

    İŞÇİLERİN 30'U ENGELLİ OLACAK

    2021 yılında emekli olan 600 işçi yerine 2022 yılında aynı sayıda ve 30 engelli olmak üzere toplamda 630 işçi alımı gerçekleştirilecektir." dedi.

    ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alıyor #1

    ALIM KOŞULLARI İLAN EDİLECEK

    Alim, işçi alım koşullarının İŞKUR üzerinden duyurulacağını ifade etti.


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