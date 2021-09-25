ÇAYKUR: Çayda verim iyi, beyaz çay ise çok toplanamadı

ÇAYKUR, 2021 yılını değerlendirerek yaş çay alımında geçen senenin rakamlarının geçildiğini ancak güneşli havalarda toplanması gereken beyaz çayın yağışlardan dolayı yetersiz kalabileceğini belitti.

Geçtiğimiz yıl çay üreticilerinden 753 bin ton çay alan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bu yıl daha çay sezonu bitmeden bu rakamı geride bırakarak üreticiden bugün itibariyle 776 bin ton yaş çay aldı.

ÇAYKUR, bu yıl üreticiden kilogram fiyatı 700 lira olarak alınan Beyaz Çay’da geçtiğimiz yılki satışların fazla olması nedeniyle stoklarını eritti.

BEYAZ ÇAY’IN, TOPLANMASI GEREKEN GÜNEŞLİ HAVA ÇOK AZDI

Bu yaz hava şartlarının kötü olması nedeniyle güneşli havada toplanması gereken beyaz çayı çok toplamak mümkün olmazken, vatandaştan bu yıl sadece 270 kilogram beyaz çay tomurcuğu alındı. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın bu yıl az olması nedeniyle “İnşallah yoka düşmeyiz” dedi.

"GEÇEN YILIN YAŞ ÇAY ALIMI TON BAZINDA ŞİMDİDEN GEÇİLDİ"

Geçtiğimiz yıl 3 sürgün boyunca üreticiden aldığı 753 bin ton çayın daha çay kampanyası bitmeden 776 bin ton ile üzerine çıktıklarını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kuru çay satışlarında da geçen yılın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Alim “Bu yılki yaş çay kampanyasında 1. ve 2. sürgün bitti, 3. sürgünün ise ortalarındayız. Bugün itibariyle 165 bin ton yaş çay almış bulunmaktayız. Hatta 1-2 gün içerisinde çayını bitiren birkaç fabrikamız üretime kapanacak. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha çok çay aldık.

850 BİN TON ÇAYI GEÇECEĞİZ

Geçen yıl 753 bin ton toplamda çay almıştık, bu yıl bugün itibariyle 776 bin ton yaş çay aldık. Muhtemelen 850 bini geçeceğiz gibi gözüküyor. Geçen yıla göre bu yıl üreticiden aldığımız çayın çok daha üzerine çıkmış olduk. İnşallah bu yıl ilk defa kuru çay satışında da eski yılların çok çok üzerine çıkmış olacağız,” şeklinde konuştu.

“KALİTE HER ZAMAN KENDİSİNİ SATTIRIR”

Pandemi nedeniyle yabancı işçilerin Rize’ye gelememesinden ötürü bir çok çay üreticisinin kendi bahçesine girmek zorunda kaldığını hatırlatan Alim, çay üreticilerinin kendisinin çay toplaması nedeniyle ise kalitede gözle görülür bir yükselme meydana gelse de kalitenin yine istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

"PANDEMİ ÇAY TÜKETİMİNİ ARTTIRDI"

Pandemi nedeniyle kısıtlama kararlarından kaynaklı vatandaşların evlerinde kalmasının çay tüketimine, dolayısıyla ÇAYKUR’un çay satışına yaradığını da ifade eden Alim “Geçtiğimiz yıl açık yerler kapanınca insanlar evlerinde kaldı. Türk Milleti olarak dünyada çay tüketiminde birinciyiz. Kişi başına 3 buçuk kilogram çay tüketiliyor.” dedi.

"BUDAMA 10’DA 1’DEN 7’DE 1’E ÇIKARILDI"

10 yıllık olan çay bahçelerinin budanması projesinin bitmesinin ardından yeni budama projesinin başladığını dile getiren Alim “Budama 10’da 1’di. Şimdi yazı geldi 7’de 1 oldu. 2022’den itibaren olmak üzere budama işlemleri aynı şekilde devam edecek. Burada uyulması gereken bir kural var. En son budanan yerler veya tekrar tekrar budanan yerler değil, 10 yıl önce budanan arazi neresiyse oradan başlayacağız. 7 yılda aynı yere geleceğiz. Bu da çayın gençleştirilmesi, verimin artması ve kalitenin artması anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

BEYAZ ÇAY YOK SATTI

Bu yıl 3 sürgün boyunca üreticiden 270 kilogram beyaz çay alan ÇAYKUR’un tüm beyaz çay stoklarının eridiğini dile getiren Alim “Beyaz çay bu yıl az oldu. İnşallah yoka düşmeyiz diye düşünüyorum. Geçen yıl stokları boşaltabilmek için çok uğraştık. Hatta bazı kurumlar yıl sonunda hediyelerini bizim çaylarımız ile yaptılar. 40 bin paket onlara verdik.” ifadelerini kullandı.