ÇAYKUR, çayı 'taze taze toplayın' çağrısı yaptı

Çayda kalitenin artması için üreticilerin çayı taze taze toplaması çağrısı yapıldı.

ÇAYKUR, çay toplamaya başladı. Üreticilerin kapısında kuyruk olduğu kurumdan, üreticilere çağrı yapıldı.

Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Alim, çayda kalitenin artmasına öncelik verdiklerini ifade ederek, "Çay hasat olgunluğuna ulaştı, taze taze toplanmalı." dedi.

Alim, Trabzon’un Of ilçesinde yaş çay kampanyasının açılışı nedeniyle Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile bir araya geldi.

"Millet olarak çaysız duramıyoruz"

Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, çayın Rize’de, Karadeniz’de üretildiğini belirterek, "Ben Elazığlıyım. Özellikle bizim bölgemizde çay tüketimi çoktur. Millet olarak çaysız yapamıyoruz. O nedenle çay üretim sezonunun üreticilerimiz, ÇAYKUR camiamız ve sektörümüz için hayırlı olsun." dedi.

"Üreticilerimiz taze taze hasadı yaparak alım yerlerimize teslim edebilir"

Çayın her zaman nimet verdiğini söyleyen Alim de "Biz de bu nimetten faydalanıyoruz. Bu yıl da çay hasat olgunluğuna ulaştı. Üreticilerimiz taze taze hasadı yaparak alım yerlerimize teslim edebilirler. Biz de sağlıklı, kaliteli çay üreterek, dünyaya üzerinde pestisit kalıntısı bulunmayan çayımızı sunmuş oluruz. Bu vesile ile çay sezonu özelde bölgemize genelde ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





