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    ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

    ÇAYKUR, eylül ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilerin banka hesaplarına yatırdı.
    • 01.11.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:40
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    ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

    Rize, Giresun ve diğer illerimizde birbir zahmetle toplanan çaylar, ÇAYKUR'a teslim edildi.

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eylül ayında alınan 128 bin 138 ton yaş çay karşılığı yaklaşık 830 milyon 383 bin liranın, bugün üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

    Yaş çay bedelleri bugün hesaplarda

    AA'nın haberine göre, açıklamada, üreticilerin yaş çay bedellerini hesaplarından bugün çekebilecekleri kaydedildi.

    ÇAYKUR eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı #1


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