ÇAYKUR, eylül ayı yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlıyor

ÇAYKUR, bir açıklama yaparak, eylül ayı yaş çay bedeli olan 670 milyon lirayı üreticilere yarın ödemeye başlayacağını duyurdu.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ödeneceği belirtildi.

ÇAYKUR ayrıca, ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon lirayı da bu kapsamda hesaplara yatıracak.

ÖDEMELER 3 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Paranın, üreticilerin banka hesaplarına 27-30 Ekim tarihlerinde yatırılacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise 30 Ekim Cuma günü yapılmaya başlanacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.