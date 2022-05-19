ÇAYKUR üç günde 1.500 ton yaş çay alımı yaptı

ÇAYKUR üç günde 1.500 ton yaş çay alımı yaptı

Çay üreticileri, kampanyanın başlamasını takip eden üç günde topladıkları yaş çayları ÇAYKUR'a getirip teslim ediyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 2022 yılı kampanyası üç gün önce başlatıldı. ÇAYKUR, kampanyanın başlaması ile birlikte ilk üç gününde 1.500 ton yaş çay alımı yaptı.

Yaş çay sezonunda hareketlilik

Doğu Karadeniz’de üreticiler bahçelerine girdi ve yaş çay sezonunda hareketlilik başladı.

İHA'nın haberine göre, 47 fabrikası ile ÇAYKUR ve özel fabrikalar da hazırlıklarını tamamladı. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren üreticiler, topladıkları çayları çay alım merkezlerine götürüyor.

1.500 ton yaş çay alımı

ÇAYKUR, Doğu Karadeniz’de 2022 yılı kampanyasının ilk üç gününde toplam 1.500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.



