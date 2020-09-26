ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR) bir açıklama yaparak, 1 Eylül'de başlayan üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği belirtti.

TOPLAMDA 699 BİN TON ÇAY ALIMI YAPILDI

Üçüncü sürgünde bugüne kadar 179 bin ton yaş çay alındığı bildirilen açıklamada, kampanya genelinde ise 699 bin ton çay alımı yapıldığı ifade edildi.

91 BİN TON YAŞ ÇAY KARŞILIĞINDA ÜRETİCİLERE 297 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Öte yandan, ağustosta alınan 91 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 297 milyon lira ödeneceği, ödemelerin 29 Eylül'den başlayarak 2 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

ORGANİK YAŞ ÇAY FARKI OLAN 16 MİLYON LİRA

Temmuzda alınan organik yaş çay farkı olan 16 milyon liranın da 30 Eylül'de ödeneceği kaydedildi.