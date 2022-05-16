ÇAYKUR yaş çay alım kampanyasını başlattı

Yaş çay alım kampanyası bugün başladı. ÇAYKUR, başlayan alımlarla ilgili olarak "kim ne kadar getiriyorsa aldıklarını" ilan etti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, bugün itibarıyla açılan 2022 yılı yaş çay kampanyası hakkında konuşma gerçekleştirdi.

2021'de 860 bin ton yaş, 158 bin ton kuru çay alındı

Alim, geçtiğimiz yıl ÇAYKUR’un 860 bin ton yaş çay aldığının altını çizdi. Alim, “Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Kampanyamızı bugün açtık, bugün itibarıyla kim ne kadar çay getirirse alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 860 bin ton çay aldık. 158 bin ton kuru çay sattık. 'Bu yıl da inşallah aynı şekilde varız' diyoruz. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, Bakan Yardımcımız bölgedeydi. Hem çay bahçelerini dolaştılar hem güzel bir fiyat verildi. Kotamızı dekar başına 600 kilogram olarak belirledik. 600 kilogramı mayıs ayında dolduramıyoruz bile. Mayıs ayının tüm çayını almaya hazırız. Organik çayda ise kotamız dekar başına 700 kilogram.” ifadelerini kullandı.

"Kuru çaya yapılan zam kaçınılmaz"

Bugün itibarıyla yaş çaya entegre olarak kuru çay satışında da zam yapıldığını hatırlatan Alim, “Kuru çayda da tüm beklentileri karşılayacak bir zam oldu. Sonuçta olması da gerekiyordu. Sonuçta yaş çaya yapılan zammın aynı zamanda kuru çaya da yansıması gerekir. Sonuçta kamu kurumları kârlılık verimlilik ilkesi ile çalışır. Bu anlamda da kuru çaya olması gereken zam bugün itibarıyla yapılmış oldu.” dedi.

Beyaz çay kilogram alım fiyatı 1.000 lira

Beyaz çayın bu yılki alım fiyatının 1.000 lira olarak belirlendiğinin altını çizen Alim, “Beyaz çayın kilosu geçtiğimiz yıl 600 liraydı. Toplamasında da hiçbir sıkıntı yok. Beyaz çay alış fiyatımız bu yıl kilogram başına 1.000 lira oldu. 1.000 lira da çok iyi bir rakam.





Şimdi gençler de çay toplayacak

Çocuklar bile eğlencesine toplar. Biz gençlerin, çocukların çayla daha fazla ilgilenmesi için böyle farklı bir fiyat verdik. Gençler de şimdi toplar.” şeklinde konuştu.