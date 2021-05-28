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    ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmayı planlıyor

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, gelecek haftadan itibaren yaş çay alım kapasitesinin artırılmasının planlandığını bildirdi.
    • AA
    • 28.05.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 13:53
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    ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmayı planlıyor

    ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının kapasitenin üzerinde devam ettiği belirtilerek, her türlü fedakarlığın yapıldığı ifade edildi.

    “ÜRETİCİLERİMİZDEN 1 KİLOGRAM DAHA FAZLA YAŞ ÇAY ALIMI İÇİN KAPASİTE ZORLANIYOR”

    Kurumdan yapılan açıklamada, "Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler az da olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır. ÇAYKUR'un her zaman üreticimizin yanında olduğunun bilinmesini ister, üreticilerimizin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemesini istirham ederiz.

    ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmayı planlıyor #1

    ALIMLAR DEVAM EDİYOR

    Yine bilinmeli ki limitler doğrultusunda acele edilmeden alımlar devam edecektir."

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