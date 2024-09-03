ÇAYKUR'dan kota artışı açıklaması ÇAYKUR, üreticileri korumak için çalışıldığı ifade ederek, tarihinde ilk kez üçüncü sürgünde konvansiyonel çayda kotayı dekar başına 600 kilogramdan 750 kilograma, organik çayda ise dekar başına 400 kilogramdan 500 kilograma çıkartıldığını duyurdu.

AA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), bu yıl ikinci sürgün döneminde yoğunluk yaşandığı belirterek, yaş çay ve organik çay alım kotalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, üreticileri korumak için çalışıldığı karar alındığı ifade edilerek şu ifadeler kaydedildi:

Bu yıl ikinci sürgün yaş çay alım sürecinde yaşamış olduğumuz tüm yoğunluğa rağmen siz değerli üreticilerimizi korumak ve alın teri olan ürünlerinizi garanti altına alabilmek adına, tarihimizde ilk kez üçüncü sürgünde konvansiyonel çayda kotayı dekar başına 600 kilogramdan 750 kilograma, organik çayda ise dekar başına 400 kilogramdan 500 kilograma çıkarmış bulunmaktayız.

"BİZİM PAYLAŞMADIĞIMIZ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİLMESİN"

"Bazı basın kaynaklarında ve bunlara bağlı kimi hesaplardan bu konu ile alakalı bizim paylaşımımız olmayan ve yanıltıcı şekilde bilgi paylaşıldığı gözlemlenmiştir." vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi ve bu konularla alakalı olarak yalnızca Kurumumuz tarafından yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması hususunu bilgilerinize sunarız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)