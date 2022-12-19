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    Cazibe merkezi desteklerine başvuru süresi uzatıldı

    Cazibe merkezleri programı desteklerine başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla 31 Aralık 2023'e kadar genişletildi.
    • 19.12.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:06
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    Cazibe merkezi desteklerine başvuru süresi uzatıldı

    Cazibe merkezleri programı kapsamında destekler veriliyor. Verilen desteklerle Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 25 ilde yapılan yatırımlar hız kazanıyor.

    Cazibe merkezleri programına sağlanacak bazı özel destekler için başvuru süresi bir yıl sonrasına uzatıldı.

    Son başvuru tarihi 31 Aralık 2023 oldu

    Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'de yayınlanan cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, program kapsamında desteklerden yararlanmak için 31 Aralık 2022 olarak belirtilen son başvuru tarihi, 31 Aralık 2023'e genişletildi.

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