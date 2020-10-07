Cazibe merkezindeki imalat sanayi yatırımının desteklenme şartları belirlendi

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının, yeri ve asgari tutarı belirlendi.

Cazibe Merkezleri Programı, 24 ilimizde yapılacak yatırımları işaret ediyor. Eğer özel sektör bu bölgelere yatırım yapacaksa ve “Cazibe Merkezleri Programı”ndan yararlanmak istiyorsa tesisini organize sanayi bölgesi ya da endüstri bölgesine yapmalı. Ayrıca yatırım tutarının en az 2 milyon lira olması gerekiyor.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekecek.

ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YAPILACAK TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATLARINI KAPSIYOR

Program kapsamındaki illerde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsayan karar çerçevesinde, 31 Aralık 2021'e kadar yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirilecek.

BU DESTEKTEN YARARLANAN, BAŞKA DESTEĞE BAŞVURAMIYOR

Destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacak.

CAZİBE MERKEZİ LİSTESİNE KİLİS DE EKLENDİ

Karar göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller arasına Kilis de eklendi. Program kapsamındaki 24 ilin listesi şu şekilde sıralandı:

"Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van."