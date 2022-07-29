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    ÇED yönetmeliği güncellendi

    Çevresel etki değerlendirmesi işleyişinde bağlı olunan kurum, raporda düzeltme isteme ve çeşitli durumlarda nasıl hareket edileceğine dair kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 29.07.2022 - 08:58
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    ÇED yönetmeliği güncellendi

    Yürürlükte olan kanun ve kurallar zamanın şartlarına ve uygulamada karşılaşılan gereklere göre tekrar gözden geçiriliyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik esasları düzenleyen yönetmeliği yeniledi.

    Yetki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait

    Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelikle, yönetmeliğe tabi projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi eskinden olduğu gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olacak.

    Yetki devredilebilecek

    Ancak, gerekli görülen durumlarda bakanlık, "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararının verilmesi yetkisini, sınırlarını belirleyerek valilikler yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüklerine devredebilecek.

    Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce; projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılacak.

    Yönetmelikle, kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı veya alan genişletilmesinin planlanması halinde ÇED raporu hazırlanması zorunluğuna, kanunen muafiyeti bulunan projelere de eklendi.

    Yönetmeliğe "Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi" başlığıyla eklenen maddeye göre, ÇED komisyon üyesi kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanmasına hükmedildi.

    Resmi-Gazete

    ÇED raporunda düzeltme en fazla iki kez istenebilecek

    Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik yapması en çok iki kez istenebilecek. Yapılan düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla belirlenecek ve projenin ÇED süreci sonlandırılacak.

    Bu kapsamda, eksikliklerini altı ay içinde tamamlanmayan proje tanıtım dosyasına ilişkin ÇED sürecinin sonlandırılacağı kaydedildi.

    "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen proje için beş yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda, "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için de bir yıl içinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda bu konuda alınan karar geçersiz sayılacak.


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