Çekya’da enflasyon yüzde 18 ile 30 yılın zirvesinde

Avrupa'da yer alan ülkelerde, yaşanan sıcak savaşın etkileri enflasyonlarına yansıyor. Çekya'da yıllık enflasyon yüzde 18'e, aylık ise yüzde 0,8'e ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları nedeniyle baskı altında kalan ülkelerden birisi olan Çekya'da hükümet, elektrik ve gaz fiyat fiyatlarında tavan fiyat ve teşvikleri içeren kapsamlı bir yardım paketi açıklamak zorunda kalmıştı.

Çekya İstatistik Ofisi (CSU), eylül ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Çekya'da yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda ağustosta yüzde 17,2 olan TÜFE, eylülde yüzde 18’e çıkarak Aralık 1993'ten bu yana geldiği en yüksek seviyeye ulaştı.

AA'nın haberine göre, yıllık fiyat artışlarının eylülde yeniden ivme kazanınca ülkede TÜFE, aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi.

Çekya'da gıda ve enerji fiyatları arttı

Doğalgaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 85,9 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 37,8, un fiyatlarında 52,3, et fiyatlarında 23,6, akaryakıt fiyatlarında 22,7 ve araç fiyatları yüzde 15 oldu. Süt, peynir, yumurta gibi gıda fiyatları da ortalama yüzde 25,8 arttı.

CZSO Tüketici Fiyat İstatistikleri Bölümü Başkanı Pavla Sediva, "En çok konut bölümündeki kalemler, özellikle de geçen yıla göre neredeyse yüzde 50 daha yüksek olan enerji ve akaryakıt fiyatları katkıda bulundu." ifadesini kullandı.