Çelik sektörü 3 ayda 3.8 milyar dolarlık ihracat yaptı

ÇİB'e göre çelik sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 800 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Çelik İhracatçıları Birliği'nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün ihracatı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 1,9 artarak 5 milyon 100 bin tona çıktı. Değerde ise yüzde 22,5 yükselerek 3 milyar 800 milyon dolara ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan bölgeler AB, Orta Doğu, Latin Amerika ve Uzak Doğu olarak sıralanırken, söz konusu bölgelere yapılan ihracat sektörün dış satımının yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geldi. İlk çeyrekte en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise İsrail, Peru, İtalya, İspanya, Romanya, Singapur ve Irak oldu.

"YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "2021 yıl sonu ihracat hedefimizi küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında miktarda yüzde 10 artışla 23 milyon tona ulaştırmak, değerde ise yüzde 15 yükselişle 15 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştirmek olarak belirledik." ifadelerini kullandı.