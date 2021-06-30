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    Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor

    Koronavirüs pandemisi başında uçuşların durduğu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:41
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    Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor

    Koronavirüs salgınının etkisi ile yaklaşık 1 yıldır ticari uçuşlara kapalı olan Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, yeniden uçuşlara açılmaya hazırlanıyor.

    PANDEMİDE TİCARİ UÇUŞLARA KAPATILMIŞTI

    Koronavirüs pandemisinin başladığı dönemde ticari uçuşlara kapatılan Cengiz Topel Havalimanı, 11 Temmuz’da Trabzon uçuşu ile yeniden yolculara hizmet vermeye başlayacak.

    İLK UÇUŞ KOCAELİ-TRABZON

    11 Temmuz’dan itibaren başlayacak Kocaeli-Trabzon arasındaki karşılıklı uçuş seferleri; pazartesi, çarşamba ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenecek.

    Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor #1

    Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor #2

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