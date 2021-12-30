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Cep telefonları için yeni taksit düzenlemesi
Cep telefonu satışlarında 3 aylık taksitlendirme sınırına tabi tutar 3 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarıldı.
- REUTERS
- 30.12.2021 - 09:29
- Güncelleme : 30.12.2021 - 10:10
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan karara göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında ise 3 ay taksit yapılabilecek.
FİYATI 5 BİN LİRA ÜZERİNDE YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARININ TAKSİT SAYISI 6 AY
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi ise 6 ay olarak belirlendi.