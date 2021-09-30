Cepleri ferahlatan karar: 'Yenilenmiş' telefonlarda KDV yüzde 1!

Sıfır telefon ücretleri nedeniyle tercihini ikinci elden yana kullananlara müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre 2. el telefonlarda KDV yüzde 1' indirildi.

Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle teknolojik aletlerin son dönemlerdeki fiyat artışı cep yakıyor.

Artık bir temel ihtiyaç haline gelen cep telefonlarında da durum aynı. Yaşanan artış nedeniyle gözler hep ikinci el piyasasında. Ancak ikinci el ürünlerde de dikkat çeken yüksek fiyatlar görülüyor.

Bu duruma dur demek için harekete geçildi ve KDV indirimine gidildi. Cep telefonu almak isteyen vatandaşlara güzel haber Resmi Gazete'den duyuruldu.

Kararın akabinde "cep telefonları ucuzladı mı, ikinci el telefon fiyatları düştü mü" merak ediliyor. İşte detaylar...

CEP TELEFONLARI UCUZLADI MI?

Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez) eklendiği belirtildi.

Kararla, bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek.

Kasım ayından itibaren geçerli olacak indirimin, ikinci el cep telefonu fiyatlarında düşüş sağlaması bekleniyor.

YENİLENMİŞ CEP TELEFONU NEDİR

Yenilenmiş cep telefonları, ikinci el telefonların tamamen restore edilmiş sürümleri olarak tanımlanıyor ve sıfır telefonlardan ucuza satılıyor.

Buna göre, en az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları yenilenerek sertifikalandırılacak.