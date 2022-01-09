Cepten Avrupalıdan çok konuşup, daha az ödüyoruz

Cepten Avrupalıdan çok konuşup, daha az ödüyoruz

Türkiye'de 2021'de 9 aylık döneminde telefonla 237,3 milyar dakika konuşma yapılırken, bu konuşmanın yüzde 98,4'ünü mobil trafik oluşturdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) pazar verilerine göre, Temmuz-Eylül 2021 döneminde Türkiye'de yaklaşık yüzde 104 yaygınlık oranına karşılık gelen yaklaşık 87 milyon mobil aboneye ulaşıldı.

MOBİL TRAFİK ARTTI, SABİT TRAFİK AZALDI

Elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken, sabit arama trafik miktarı azaldı.

2021 yılı üçüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 17,7 azaldı. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yaklaşık yüzde 2,2, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 1,3 arttı.





TOPLAM TRAFİKTE ARTIŞ EĞİLİMİ YAŞANDI

Geçen yılın birinci çeyreğinde 74,3 milyar dakika, ikinci çeyreğinde 80,6 milyar dakika, üçüncü çeyreğinde de toplam trafik miktarı 82,5 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Böylece internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dahil olmadığı mobil ve sabit trafik miktarı, 2021'in 9 ayında 237,3 milyar dakika oldu.

Temmuz-Eylül 2021 döneminde toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 81,2 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1,3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 2,4, sabit trafik miktarı yaklaşık yüzde 3,4 arttı.

CEPTEN AVRUPA'NIN İKİ KATI KONUŞMA

Türkiye, 2021'in üçüncü çeyreğinde kişi başına 576 dakika ortalama aylık mobil kullanımla Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Norveç (377), Hırvatistan (322), Makedonya (277) ile arayı da açtı.

Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 249 dakika olarak gerçekleşti.

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2021'in üçüncü çeyreği itibarıyla 17,64 euro seviyelerinde iken Türkiye'de 4,52 euro oldu.

Böylece Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, abone başına 576 dakikalık konuşmayla birinciliği korurken, abone başına aylık gelirde de en az konuşma bedeli alan ülke olarak dikkati çekti.