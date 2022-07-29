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    Çerçeve Anlaşması kapsamında Türkiye'nin ilk ihracatı Ürdün'e

    TPS-OIC Çerçeve Anlaşması kapsamında Türkiye'nin ilk ihracatı Ürdün'e gerçekleştirildi.
    • 29.07.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:28
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    Çerçeve Anlaşması kapsamında Türkiye'nin ilk ihracatı Ürdün'e

    Yürütülen iş birlikleri ve anlaşmalar karşılıklı muafiyetler içerdiği için cazip fırsatlar sunuyor ve karşıllıklı olarak reel hayatta da yürütülmeye devam ediyor.

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması kapsamında Türkiye'den ilk ihracat, İzmir Aliağa Limanı'ndan Ürdün'e gerçekleştirildi.

    Anlaşma 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi

    Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) ticaret alanındaki en önemli projelerinden olan TPS-OIC Çerçeve Anlaşması'na ilişkin düzenlemeler, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

    TPS-OIC Menşe İspat Belgeli ihracat

    Türkiye'den yapılan ilk ihracat, 54 ton kumaş oldu. Ürünlerin ihracatı için ilk kez "TPS-OIC Menşe İspat Belgesi" kullanıldı.

    Ticaret Bakanlığı Aliağa Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan belge sonrası ihracat ürünü kumaşın yer aldığı konteynerler gemilere yüklendi.

    Vergi muafiyeti sağlıyor

    Aliağa Gümrük Müdür Yardımcısı Yiğit Erdevir, TPS-OIC kapsamındaki ilk işlemi yaptıklarını söyledi.

    ihracat

    Vergi muafiyeti için eşyanın ülkemize ait olduğununun ispatı aranıyor

    Erdevir, belgelerle ilgili olarak, "Eğer mevzuata uygunsa onaylayıp mühürlüyoruz. Bu eşyanın ülkemize ait olduğunu, ülkemizde üretildiğini ve ülkemizden ihraç edildiğini onaylıyoruz. Resmi bir mühür ile ülkemize ait olduğunu gösteren bir belge hazırlıyoruz. Bunu İİT üyesi ülkelere gönderdiğimizde onlar da eşyanın bize ait olduğunu ispatlıyor ve dolayısıyla vergi muafiyeti sağlayarak kendi ülkelerine ithalatını yapıyorlar."

    ihracat

    ihracat


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