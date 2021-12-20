Çeşme'de turizm geçen sezonun izlerini sildi

Koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle turizm sekteye uğramıştı. Bu yılın ikinci yarısından sonra ise sektör aldığı tedbirlerle canlanarak, kötü günleri geride bırakmaya başladı.

İzmir'in turizm merkezi olan ilçesi Çeşme'ye her yıl 2 milyon kişi geliyor. İlçede turizm faaliyetleri 2021'de koronavirüsün kötü izlerini sildi. Çeşmeli otelciler, bu yıl ulaştıkları doluluk oranlarından ve sezonun kasım ayına kadar uzamasından memnun kaldı.

ÇEŞME'DE DOLULUK 2019'U ARATMADI

Bu yıl, turizmin en parlak yıllarından 2019'un doluluk seviyesine yaklaşıldı. Böylece salgının olumsuz izlerini silen Çeşme, gelecek yıl 2019 rakamlarını geride bırakmayı hedefliyor.

"CİRO ANLAMINDA BÜTÜN OTELLER İSTEDİKLERİNİ ALDI"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, otelcilerin 2021 yılını memnun kapatacağını söyledi.

Salgının etkileriyle 2020 yılının kötü geçtiğini hatırlatan Belge, "2021'de ciro anlamında bütün oteller istediğini hatta fazlasını aldı. Doluluk anlamında 2019'a çok yaklaştık. 2019'u geçtik diyemem, zaten öyle bir şey beklemiyorduk." dedi.

"OTELLERİ NİSAN AYINDA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Belge, otellerin dış mekanlarını sezonun erken başlayacağı düşüncesiyle gelecek yıl nisan ayında açmayı düşündüklerini, mayısta başlayacak ilginin yılbaşı dönemine kadar sürmesini beklediklerini dile getirdi.

"2021'İN ÜZERİNE EN AZ YÜZDE 25 KOYARIZ"

Orhan Belge, Çeşmeli turizmcinin 2022'de parlak yıl 2019'u geçmeyi hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benim otelimde 2019'da 101 bin gecelemem vardı, bu sene 95 binle kapatacağım. Demek ki yaklaşmışım. Seneye 120 bin gecelemeden aşağısını düşünemem ve gerçekleşeceğini biliyorum. 2022'de, ciro ve gecelemede 2021'in üzerine en az yüzde 25 koyarız."