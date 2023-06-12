Cevdet Yılmaz: Asgari ücret, çalışanlar ve emeklilerle ilgili adımlarımızı atmaya başladık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Beyoğlu ilçesi ziyaretinde, basına, yeni orta vadeli programın şekillenince paylaşılacağını belirterek, seçim sürecinde verilen sözlerin de bir plan dahilinde gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beyoğlu'ndaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve il yönetimiyle bir araya gelen Yılmaz, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçimlerde AK Parti teşkilatlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Yılmaz, seçimler sonrasında ise temel hedeflerinin halkın refahı, huzuru, mutluluğu ve ekonomi anlamında beklentilerini karşılamak olduğunu ifade etti.

Yılmaz buradaki açıklamasında enflasyon ve asgari ücret mesajı vererek, enflasyonun düşürüleceğini, çalışanların ve emeklilerin maaşları için de adımların atıldığını belirtti.

"Hedeflenen çalışmalar belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek"

Yılmaz, hedeflenen çalışmaların belli bir plan dahilinde hayata geçirileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

Önümüzdeki süreçlerde planlı programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak, her bir politikamızı, tedbirimizi adım adım hayata geçireceğiz. 5 yıllık bir süre var önümüzde. Belli bir takvim içinde, belli bir tutarlılık içinde bunları hayata geçireceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum, bizim siyasetimizin özü güvendir. Güvenin temeli de şudur; söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı da söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek, seçim beyannamemizde neyi ortaya koyduysak, önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz.

"Yeni projelerle fikirlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın TBMM'ye sunulacağını anlatarak, önümüzdeki aylarda orta vadeli programın güncelleneceğini söyledi. Yeni orta vadeli programın şekillendirilerek vatandaşlarla paylaşılacağını aktaran Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

3 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program para politikamızın yanı sıra maliye politikamızı, yapısal reformlarımızı içeren çok önemli bir doküman olarak önümüzdeki günlerde hazırlanacak. Bütçe sürecimizin de ana çerçevesini orta vadeli programda hep birlikte görmüş olacağız. Diğer yandan çeşitli alanlarda eylem planlarıyla birtakım sektörel politikalarımızı yine ortaya koyacağız. Konuttan gıdaya, enerjiden ulaşıma, teknolojiye birçok alanda yeni projelerle fikirlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz.

"Asgari ücret, çalışanlar ve emeklilerle ilgili adımlarımızı atmaya başladık"

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, şunları kaydetti: