Cevdet Yılmaz: En önemli kısıtımız cari açık meselesidir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrika Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmasında üretimin Türkiye ekonomisindeki yerine değindi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde Pomega Enerji Depolama Teknolojileri pil hücresi fabrikası açılışında yaptığı konuşmada, en önemli kısıtın cari açık olduğunu belirterek, yerli ve milli ürünlere yönelerek ithalatı azaltıp, yeni üretilen ürünlerin de ihracata yönlendirilmesinin gerektiğini belirtti.

Kamu özel iş birliğinin kritik öneme sahip olduğunu belirten Yılmaz, enerjideki çalışmaların önemine de değindi.

"Katma değerli ihracatı Ankara'da daha fazla göreceğiz"

Ankara'nın siyasi merkez olduğunun bilindiğini ama kentin aynı zamanda bir sanayi merkezi olduğunu da belirterek, kentin bu özelliğini ön plana çıkarılamadığına değindi. Yılmaz, katma değerli ihracatı Ankara'da daha fazla görüleceğine inandığını belirtti.

"Ekonominin kalkınmanın gelişmenin en temel unsuru insan"

Yılmaz, bu oluşumlarda en önemli çıktının insan olduğunu belirterek, "Ekonominin kalkınmanın gelişmenin en temel unsuru insan." diyerek mühendisinden işçisine istihdamın artması temennisinde bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Türkiye olarak iddialı hedeflerimiz var. Yüzyıllık birikimi kazanımları koruyarak bunların zemininde ikinci bir yüzyıla giriyoruz biz buna 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 86 milyon bütün milletimizin yüzyılıdır. Her biriminizin katkı ile şekillenecek bir yüzyıldır.

"Katma değeri yüksek üretim yapısı oluşturmak kıymetli"

Bu yüzyılın en önemli unsurlarından biri güçlü bir ekonomik yapı, teknolojik yapı inşa etmemizdir. Çok üretmek elbette önemli ama katma değeri yüksek üretim yapısı oluşturmak bilgi ve teknoloji tabanlı ekonomi inşa etmek çok daha kıymetli.

Kritik teknolojiler ile nitelikli insan gücünün etkisi

Nitelikli insan kaynağınız olduğu zaman katma değeri yüksek bir ekonomiyi inşa ediyorsunuz. Kritik teknolojiler ile nitelikli insan gücümüzün bizim Türkiye Yüzyılında uluslararası alanda çok daha yükseğe çıkaracağına inanıyorum.

En önemli kısıtımız cari açık meselesi