Cevdet Yılmaz, IDEF'i değerlendirdi: Fuara 78 ülkeden katılım oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün açılışı gerçekleşen uluslararası savunma sanayi fuarı IDEF 2023 fuarını değerlendirerek, fuara 78 ülkeden katılım olduğunu aktardı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Twitter hesabında yayınladığı mesajında, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olan 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında 78 ülkeden gelen misafirlerin İstanbul’da ağırlandığını aktardı.

16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2023’de yapılacak görüşmelerin, kurulacak iş birliklerinin ve imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, küresel barış, istikrar ve güven ikliminin tesisinin, savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu bildirdiği paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

NATO’nun önde gelen üyelerinden biri olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına inanıyoruz.

"Dostluk platformu olarak görüyoruz"

Bu kapsamda açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı gibi etkinlikleri, savunma sanayinde geliştirilen her türlü kabiliyeti dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmak için bir dostluk platformu olarak görüyoruz.

Emeği geçenlere teşekkür...

Cevdet Yılmaz, ayrıca paylaşımında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in etkin koordinasyonunda fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm birimleri ayrı ayrı kutlayarak destek verenlere teşekkür etti.