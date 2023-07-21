ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda "Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcilerini ağırladı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin son ekonomik verilerini paylaşarak hedeflerden bahsetti.

Sonuç odaklı reformalara devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz para politikasının yanısıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye’de finansal istikrarı pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümeki istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli bir şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir.

Türkiye’de yatırım ortamının oluşturulmasında doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:

"6 aylık ihracat 123,4 milyar seviyesindedir. İhracattaki artış eğilimi bir miktar yavaşlasa da 2023’ü önceki senelere göre daha yüksek bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.



Turizmde olumlu bir yıl bekliyoruz.



Fiyat istikrarı ile birlikte makro finansal istikrarın artması için çalışmaya devam ediyoruz. Kredi risk primini içeren 5 yıllık CDS pirimimiz 21 Temmuz itibarıyla bir önceki yıla göre 418 pas puan gerileyerek 447 puan olmuştur. Bu da tabi yüksek bir rakam geçmişe göre iyi bir düşüş var. Önümüzeki dönem daha da aşağılara düşüreceğiz."