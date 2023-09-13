Cevdet Yılmaz, KKTC'de Su Master Planı'nın artılarına değindi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

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ensonhaber.com

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su ve Toprak Kaynakları Master Planı tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözlerine tarım ve gıda sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak başladı.

Yılmaz, tarım sektörünün önemine değindikten sonra ayrıca bilgi önderliğinde planlı çalışmanın değerinin de altını çizdi.

Cevdet Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, suyun önemini ve projenin çıktılarını şöyle ifade etti:

"Su Master Planı sonrasında yeni projeler doğacak"

Bu projeyi gerçekleştirmekle toprağı ve su potansiyelini daha iyi tanıyacağız. Deprem risklerini hesaplayarak gelecek planları oluşturacağız. KKTC çiftçileri ile yararlı paylaşımlar yapacağız. Üreticilerin görüşleri bu programa yansıyacak. Bu master plan sonrasında çeşitli projelerle yeni bir yapı oluşacak.

"Esas olan suyu daha verimli kullanmak"

Su çok kıymetli. Giderek de kıymeti artacak. Bitkisel desene göre su planlanacak. Tarımda su verimliliği artırınca toplam su verimliliği de artırılacak. Esas olan suyu daha verimli kullanmak. Bu verimlilikle birlikte daha fazla su ile katma değeri oluşturmak amacımız. Tarımsal sulama ile bütünleşen bir proje. Planlı bir tarımı geliştireceğiz. Yapılan çalışmalar sanayileşmeye ve ticarete güç verecek. Daha farklı yansımaları olacak.

"Yeni başarılara imza atılacak"

Siyasi iradenin de bu anlamda çok değerli olduğunu belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çok teşekkür ederek yeni başarılara imza atılması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik sağlanacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmanın öncesinde de Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kabloyla elektrik sağlanması projesine değinerek, şu bilgiyi verdi: